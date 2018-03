Ontrafeling ziekenhuisbacterie opent perspectief voor nieuwe medicatie

Leuven - Onderzoekers van het Centrum voor Microbiële en Plantengenetica van de KU Leuven, onder leiding van professor René De Mot, hebben ontdekt hoe het LlpA-eiwit erin slaagt de Pseudomonas-ziekenhuisbacterie uit te schakelen. De vondst opent op lange termijn perspectieven voor de aanmaak van nieuwe cocktails van antibiotica die alle types van deze ziekenhuisbacterie aankunnen.

LlpA bacteriocines zijn eiwitten die giftig zijn voor hun directe tegenstanders, in dit geval Pseudomonas aeruginosa. Dat is een ziekenhuisbacterie die de boosdoener is bij infecties van brandwonden en longinfecties bij mucopatiënten. Deze ziekenhuisbacterie is moeilijk te bestrijden omdat ze resistent is tegen een breed gamma van antibiotica die vandaag gebruikt worden.

In tegenstelling tot klassieke antibiotica die werken als ‘clusterbommen’ die vele bacteriën, ook onschuldige organismen, uitschakelen, richt het LlpA-eiwit zich volgens de Leuvense onderzoekers als een ‘sluipschutter’ specifiek op een bepaald doelwit in de buitenwand van de bacteriecellen. Het gaat om het BamA-eiwit dat instaat voor het onderhoud van de bacteriële celwand. Zonder dit eiwit kan de bacterie niet overleven en door dit uit te schakelen wordt de werking ervan dus stilgelegd.