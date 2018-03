Het leven leek haar weer toe te lachen na adoptie door “perfect gezin”, maar toen verdween Tiahleigh (12) plots

Wat de start van een nieuw leven had moeten zijn voor Tiahleigh Palmer, kreeg een dramatische afloop. Toen het Australische meisje op elfjarige leeftijd mee naar huis mocht met haar adoptiegezin, leek het ze deel uit te maken van een perfecte familie. Tien maanden later was Tiahleigh echter spoorloos verdwenen. Totdat een lokale visser een verschrikkelijke ontdekking deed.

Tiahleigh was nog maar elf jaar, maar toch had ze al een heel zwaar leven achter de rug. Toen haar moeder in 2011 voor even naar de gevangenis moest, bereikte ze een dieptepunt. Tiahleigh verloor haar thuis, haar stabiele omgeving en haar toekomstperspectieven.

De laatste foto van Tiahleigh. Foto: Queensland Police

Totdat ze bij de familie Thorburn terecht kon. Vader Rick, mama Julene, zoon Trent en zoon Joshua namen Tiahleigh met veel plezier op in hun familie als adoptiedochter. Samen leken de vijf het perfecte gezin. Niemand uit de omgeving van het Australische Logan had ooit gedacht dat het zo gruwelijk zou aflopen voor het jonge meisje.

Gruwelijke ontdekking

Maar op 30 oktober 2015 ontbrak plots elk spoor van Tiahleigh. Haar vader had haar naar eigen zeggen nog afgezet op de Marsden State High School, maar daar had niemand de tiener gezien. De politie zette meteen een enorme zoekactie op poten en talloze vrijwilligers uit de buurt staken een handje toe, in de hoop het meisje snel veilig thuis te kunnen brengen.

Zes dagen later deed één van de lokale vissers echter een macabere ontdekking aan de oever van de Pimpama Rivier. In het water lag een halfnaakt meisje, maar identificatie was amper mogelijk. Haar lichaam was al in verre staat van ontbinding. Even later bleek het inderdaad om Tiahleigh te gaan.

De Thorburns waren zichtbaar aangeslagen. Tijdens de begrafenis lieten ze hun tranen de vrije loop gaan, terwijl ze T-shirts droegen met daarop de woorden ‘Tiahleigh RIP’. Ze spraken vol lof over hun adoptiedochter en werkten op elke mogelijke manier mee aan het onderzoek. Al hun vrienden en familieleden kwamen nietsvermoedend samen om hen een hart onder de riem te steken.

Foster dad's guilty plea to be the final chapter in 'horrific' Tiahleigh Palmer case. (pic AAP)https://t.co/yLH1qzkVKa pic.twitter.com/ETbxeKlO6C — ABC Brisbane (@abcbrisbane) March 19, 2018

Duister geheim van “perfecte familie”

Totdat de biologische moeder van Tiahleigh een opmerkelijke post op Facebook zette. Cindy Palmer was immers haar eigen onderzoek begonnen naar de dood van haar dochter en ze deelde elke stap mee aan haar volgers. Toen ze een foto van een verdachte blauwe Ford Falcon liet zien, die de speurders aan haar hadden gegeven, begon het bij enkele mensen te dagen. Rick Thorburn had zo’n wagen, vroeger, tot enkele dagen nadat het lichaam van Tiahleigh gevonden was.

De media en de politie gingen razendsnel achter de tip aan en ontdekten de gruwelijke waarheid: de man die het meisje in huis had genomen om haar een beter leven te geven, had haar eigenhandig omgebracht. En daarvoor had hij een verschrikkelijk motief.

Want het schijnbaar perfect gezin had een heel duister geheim. Zoon Trent was immers al van het prille begin misbruik aan het maken van zijn jonge adoptiezusje. Hij had zo vaak seksueel mishandeld dat hij op een bepaald moment bang naar zijn neef stuurde dat hij dacht dat Tiahleigh zwanger was. Hij probeerde het berichtje nog angstvallig te verwijderen, maar vertelde even later hetzelfde aan zijn moeder Julene.

“Schuldig”

“Ik wilde mijn zoon beschermen. Hij had een rechtszaak kunnen krijgen door seks met een minderjarige. Dat kon ik niet laten gebeuren.” Dat was de bekentenis van adoptievader Rick Thorburn, die nu “schuldig” pleit voor de moord op de destijds 12-jarige Tiahleigh. Aan het welzijn van het meisje had hij nooit gedacht. Pas later besefte hij wat hij gedaan had, waarna hij met een wanhoopsdaad uit het leven probeerde te stappen in de gevangenis, maar dat mislukte. Op 25 mei zal Thorburn voor het eerst voor de rechter verschijnen, waar hij een levenslange celstraf riskeert.

Zoon Trent is in september 2016 veroordeeld tot 4 jaar cel voor incest en meineed. Ondertussen is hij echter al vrij, aangezien hij na 16 maanden cel zijn voorwaardelijke straf had uitgezeten. Naar eigen zeggen was hij opgelucht om de gevangenis te mogen verlaten, waar hij gepest werd, doodsbedreigingen kreeg en geregeld door andere gevangen belaagd werd.

Ook moeder Julene kreeg 18 maanden cel, omdat ze het meisje niet hielp en iedereen aanzette om hetzelfde verhaal te vertellen in de hoop de moord te kunnen ontkennen. Zoon Joshua kreeg een celstraf van 15 maanden cel, maar kwam na 3 maanden al voorwaardelijk vrij, omdat hij gehandeld zou hebben uit angst voor zijn vader.