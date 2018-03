Alweer een bompakket ontploft in dezelfde regio: is er een ‘serial bomber’ aan het werk?

Texas is alweer opgeschrikt door een pakketbom. In een sorteercentrum van pakjesdienst FedEx in San Antonio (in de Amerikaanse staat Texas) is dinsdagnacht een pakketje ontploft. In het pakket zaten spijkers. Een vrouw is bij de explosie gewond geraakt. De FBI onderzoekt de zaak.

In het pakket zaten naast spijkers ook schroot, aldus de brandweer. De vrouw die gewond raakte bij de ontploffing van de spijkerbom, zou niet in levensgevaar zijn.

Vijfde keer

Het is intussen de vijfde keer dat er bompakketten ontploften in Texas. Daarbij zijn ook al doden gevallen. De autoriteiten onderzoeken of er een verband is tussen de eerdere explosies en de spijkerbom bij FedEx begin deze week.

Foto: AFP

Dat het pakket bestemd was voor een adres in Austin en dat het ook afkomstig was uit Austin, waar er eerder al explosies waren, doet het vermoeden dat er een verband is toenemen. De autoriteiten sluiten alleszins niet uit dat er eenzelfde persoon, een zogenaamde ‘serial bomber’, aan het werk is die de bompakketten verstuurt.

De politie had de inwoners van de stad Austin intussen al gewaarschuwd dat ze moesten opletten voor pakketjes die voor de deur lagen. Maar er werden ook al andere methoden gebruikt. Zo ontplofte er zondagavond een pakketje nadat een fietser tegen een koord had gereden.

Terwijl er eerst nog twijfel was of de incidenten gerelateerd waren, zegt de politie nu dat er gelijkenissen zijn tussen de bommen en dat het om eenzelfde “serial bomber” gaat.

De politie heeft intussen een beloning van 94.000 euro uitgeloofd voor tips die kunnen leiden naar de dader of daders.

“Bomlegger is heel ziek”

Amerikaans president Donald Trump heeft dinsdag ook gereageerd op de bomaanslagen: “De Texas-bomlegger is heel ziek. We gaan dit tot op de bodem onderzoeken”

Foto: AP

Foto: AFP