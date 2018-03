Spits miste match tegen PSV om het leven van kankerpatiënt te redden: “Voor mij was het iets vanzelfsprekends”

Afgelopen zaterdag verloor VVV-Venlo tegen leider PSV met 3-0. Venlo moest het stellen zonder spits Lennart Thy, die liet de topper aan zich voorbijgaan om mogelijk het leven te redden van een leukemie-patiënt. De Duitse spits reageert voor het eerst op de gemiste wedstrijd: “Voor mij was deze beslissing niet moeilijk.”

De 26-jarige Duitse aanvaller wordt dit seizoen door de Duitse club Werder Bremen uitgeleend aan VVV, dat momenteel twaalfde staat in de Nederlandse Eredivisie. Thy behoort tot een van de sleutelspelers dankzij zeven doelpunten en zes assists.

Maar zaterdag was hij er tegen PSV dus niet bij. Als speler van Werder Bremen stond Thy in 2011 namelijk DNA af om in de toekomst eventueel iemand met bloedkanker te kunnen helpen. Nu blijkt dat er een match is met een leukemiepatiënt, waarop Thy heeft besloten om mee te werken. Het gevolg is wel dat hij gedurende één week niet in actie kon komen voor VVV.

“Ik was trots, voor mij was het iets vanzelfsprekends. Als je aan de ene kant een mensenleven hebt, en aan de andere kant ‘voetballen’, dan zou ik altijd vor het mensenleven kiezen. Hoe dat voor anderen is, weet ik niet. Maar voor mij was de beslissing niet moeilijk”, reageert Thy op zijn keuze.