Egypte verbiedt Uber

Taxi-app Uber mag niet langer actief zijn in Egypte. Dat besliste een rechter in Caïro, na een klacht van een groep professionele taxichauffeurs.

Het verbod geldt trouwens ook voor de gelijkaardige dienst Careem, die in Egypte even populair is als Uber.

De taxibedrijven argumenteerden dat de wagens van Uber enkel voor privaat gebruik mogen dienen en niet voor commerciële doeleinden. De rechter gaf hen gelijk.

Uber en Careem kunnen wel nog in beroep gaan tegen de beslissing.

Uber is wereldwijd in meer dan 600 steden actief, maar ook in Europa komt er veel tegenstand vanwege de taxisector.