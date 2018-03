Hawking wordt over 2 weken begraven, en zijn assen zullen vlakbij 2 andere wereldberoemde wetenschappers gezet worden

De wereldberoemde fysicus Stephen Hawking die vorige week overleed zal begraven worden in Cambrigde. Dat werd dinsdag bekendgemaakt door zijn familie.

Hawking stierf op 14 maart op 76-jarige leeftijd, nadat zijn gezondheid sinds nieuwjaar steeds achteruitging. De familie van de man meldde dinsdag dat de begrafenis zal plaatsvinden in de Great St. Mary, de prestigieuze universiteitskerk van Cambrigde, op paaszaterdag. De dienst zal doorgaan in intieme kring. Familie, vrienden en collega’s zijn erop uitgenodigd.

Nadien volgt er een privé-receptie in het Trinity College van de Universiteit van Cambridge. “Onze vader leefde en werkte in Cambridge voor 50 jaar. Hij was een zeer herkenbaar deel van de universiteit en de stad. Daarom hebben we beslist om de begrafenis te houden in de stad die hij zo graag zag, en de stad die hem zo graag zag”, zeggen Hawkings kinderen Lucy, Robert en Tim. “Het werk van onze vader betekende heel veel voor heel veel mensen, zowel religieus als niet-religieus. De dienst zal dan ook zowel traditioneel als inclusief zijn en zal de diversiteit van zijn leuven reflecteren.”

Later dit jaar zullen de assen van Hawking bijgezet worden in Westminster Abbey, vlakbij het graf van wereldberoemd en baanbrekend wetenschapper Isaac Newton en evolutie-wetenschapper Charles Darwin.

Intussen hebben al duizenden mensen het rouwregister voor Hawking ondertekend in de universiteit.