Nieuwe ontmoeting tussen Trump en Poetin op til

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn zondag herkozen Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gaan elkaar “waarschijnlijk in de niet zo verre toekomst” zien. Dat zei Trump dinsdag vanuit het Oval Office, tijdens een persconferentie na zijn ontmoeting met de Saoedische prins Mohammad bin Salman.

Kort daarvoor had het Kremlin ook al aangekondigd dat er een “ontmoeting op het hoogste niveau” zit aan te komen. De twee presidenten hadden het daarover gehad in een telefoongesprek waarin Trump Poetin feliciteerde met zijn verkiezingsoverwinning.

Trump noemde de wapenwedloop al als een onderwerp waarover hij het kan hebben met zijn ambtgenoot. “We kunnen de wapenwedloop bespreken”, aldus Trump. “Zoals jullie weten zei hij (Poetin, red.) kort na zijn verkiezing dat in een wapenwedloop betrokken zijn niet fantastisch is. We geven dit jaar 700 miljard dollar uit aan defensie. De wapenwedloop loopt uit de hand, maar we gaan nooit toelaten dat iemand zoveel als wij zou hebben.”

In de verklaring van het Kremlin was ook al te lezen dat Trump en Poetin de inspanningen om de wapenwedloop in te perken, willen coördineren.

Andere gespreksonderwerpen zijn Oekraïne, Syrië en Noord-Korea, aldus Trump.

De twee zagen elkaar een eerste keer in de marge van de G20-top in Hamburg, in juli vorig jaar. Een Amerikaans-Russische top kwam er echter nog niet.