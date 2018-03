Werder-manager Baumann: “Yatabaré keert niet terug naar Bremen en blijft bij Antwerp”

Sambou Yatabaré, dit seizoen door Werder Bremen aan Antwerp uitgeleend, blijft bij ‘The Great Old’. Dat heeft Frank Baumann, manager bij de Bundesliga-club, dinsdag in de Duitse pers bevestigd.

Yatabaré streek afgelopen zomer op huurbasis in Antwerpen neer. De 29-jarige Malinees, ex-Standard, kwam bij Antwerp twintigmaal in actie in de Jupiler Pro League en twee keer in de Beker van België. Daardoor treedt er automatisch een aankoopoptie in werking, waardoor Yatabaré niet terugkeert naar Duitsland.

De middenvelder verdedigde in het verleden onder meer de kleuren van Caen, AS Monaco, Bastia, Olympiakos Piraeus en Guingamp. In 2015 speelde hij even voor Standard. Sinds januari 2016 was Yatabaré bij Werder Bremen actief, maar dat werd geen succes waardoor hij op uitleenbasis vertrok naar Antwerp.

(belga)