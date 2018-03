Makkelijke zege voor Antwerp in oefenmatch tegen Spaanse vierdeklasser

Antwerp heeft zijn tweede wedstrijd tijdens het oefenkamp in Spanje met ruime cijfers gewonnen. Tegen de lokale vierdeklasser Estudiantes Murcia werd het 9-0. Antwerp speelde met nagenoeg twee verschillende elftallen voor en na rust, maar telkens was het niveauverschil te groot om van een echte match te kunnen spreken.

Bij de pauze stond het al 4-0 na goals van Mendy, De Laet en twee keer Niangadou, de Malinese middenvelder van de beloften die mee is op oefenkamp.

Na de rust diepte Antwerp de score nog uit via twee goals van Ardaiz. De vermoeidheid nam toe bij Murcia waardoor Antwerp in de laatste vijf minuten nog drie keer kon scoren via Susic, Ghandri en Limbombe.

Antwerp (eerste helft): Jezina - De Laet, Arslanagic, Batubinsika, Corryn - Haroun, Nazaryna - Owusu, Niangadou, Rodrigues - Mendy.

Antwerp (tweede helft): Jezina - Buta, Ghandri, Borges, Van Damme - Hairemans, Susic - Limbombe, Jaadi, Owusu - Ardaiz.

Doelpunten: 2’ Mendy (strafschop) 1-0, 30’ Niangadou 2-0, 37’ De Laet 3-0, 43’ Niangadou 4-0, 52’ Ardaiz 5-0, 63’ Ardaiz 6-0, 86’ Susic 7-0, 87’ Ghandri 8-0, 89’ Limbombe 9-0.