Familie Ivana Smit: "Haar gsm is gewist"

Peer / Grote-Brogel / Kleine-Brogel / Wijchmaal - Het onderzoek naar de dood van het Peerse topmodel Ivana Smit krijgt een nieuwe wending. Uit het rapport van de Britse privédetective blijkt dat de advocaat van het Amerikaanse koppel met wie Ivana haar laatste uren doorbracht, toegang kreeg tot de gsm-toestellen van het model. "Onaanvaardbaar", zegt de oom van Ivana. Volgens hem heeft de advocaat mogelijks belangrijke gegevens gewist.

Nabestaanden van Ivana Smit vrezen dat er na haar dood is gerommeld met haar mobiele telefoon. De advocaat van het echtpaar met wie Ivana haar laatste uren doorbracht in Kuala Lumpur, kreeg toegang tot het toestel, weet De Telegraaf.

Nabestaanden noemen het een onverteerbare misstap in het onderzoek naar het mysterieuze overlijden van het model. Ivana’s spullen, waaronder ook de telefoon, worden momenteel onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

“Waarom kon die advocaat in godsnaam Ivana’s telefoon bekijken? Het is voor ons een nieuwe aanwijzing voor corruptie in Maleisië. Hij kreeg toegang tot zaken waar hij geen inzicht in had mogen hebben. We vrezen dat er is gerommeld met de telefoon, misschien zijn er berichten gewist”, zegt een familielid.

Ivana stierf begin december in Kuala Lumpur, waar zij als beginnend model werkte. Na een avond stappen ging zij met de Amerikaanse Alexander Johnson en zijn vrouw Luna mee naar huis. Haar naakte lichaam werd gevonden op de zesde verdieping van het appartementencomplex.

De familie gaat er van uit dat ze werd verdoofd door het swingerkoppel. De familie is sindsdien op zoek naar de waarheid, maar gelooft niet in de onpartijdigheid van de Maleisische politie. Met de nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek wordt dat nog maar eens bevestigd. Ze vrezen dat belangrijk bewijsmateriaal wel eens zou gewist kunnen zijn van haar gsm.