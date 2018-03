Antwerp: “Wij gaan door met Bölöni”

Laszlo Bölöni blijft trainer van Antwerp. Dat wil de club absoluut benadrukken. Na de berichtgeving rond de toekomst van Michel Preud’homme en de mogelijke interesse van Antwerp reageert de club met een duidelijk signaal.

“Wij gaan door met Laszlo Bölöni”, klinkt het op de Bosuil. De Roemeense trainer bezorgde Antwerp als promovendus en met een rist nieuwe spelers al voor Nieuwjaar zekerheid over het behoud en daarvoor is het bestuur hem zeer erkentelijk. Dat na Nieuwjaar nog een ticket voor Play-off 1 werd verspeeld, wordt Bölöni niet kwalijk genomen.

Het feit dat Antwerp zo lang heeft meegedaan om bij de eerste zes te zijn, was al een mooie prestatie op zicht, redeneert de club. “Waarom zouden we aan Laszlo twijfelen”, zei Paul Gheysens nog na de laatste wedstrijd in de reguliere competitie tegen Anderlecht. “Die man heeft het fantastisch gedaan. Hij is nu al het nieuwe seizoen aan het voorbereiden samen met Luciano D’Onofrio.”