Hoop van familie stuikt in elkaar: 39 bouwvakkers na 4 jaar teruggevonden in massagraf

De lichamen van 39 bouwvakkers die ontvoerd waren door ISIS zijn vier jaar later teruggevonden in een massagraf in Irak.

De bouwvakkers waren afkomstig uit India. Vier jaar geleden werden ze gevangen genomen door terreurgroep ISIS toen die in 2014 de stad Mosul veroverden. De Indische overheid en familie van de mannen hoopten al die tijd dat de 39 nog steeds in leven waren. Daarom is de Indische overheid in juli 2017, nadat Mosul heroverd werd op ISIS door Iraakse troepen, onderhandelingen gestart om de mannen vrij te krijgen. De Indiërs gingen ook ten raden bij de Iraakse regering om de bouwvakkers te lokaliseren. Tevergeefs, zo blijkt nu. De lichamen van de 39 mannen werden gevonden in een massagraf vlakbij Badush, ten noordwesten van Mosul.

Het massagraf bevond zich niet ver van de bouwwerf waar het bedrijf van de bouwvakkers aan het werk was. Sushma Swaraj, buitenlandminister van India, heeft intussen het overlijden van de mannen bevestigd. Ze zei dat het DNA van 38 van de bouwvakkers overeenkomen met 38 van de lichamen in het graf. Voor de 39e bouwvakker is er een match in het DNA van 70 procent.

Foto: AFP

Eén van de bouwvakkers, Harjit Masih, kon destijds ontsnappen. Hij zei van in het begin al dat zijn collega’s waren gedood. “We werden voor een aantal dagen vastgehouden, werden daarna naar buiten gebracht waarna we op de knieën moesten zitten. De ISIS-strijders openden daarop het vuur. Mijn collega’s werden gedood voor mijn ogen.” Zelf werd Harjit geraakt in de tijd, waarna hij kon ontsnappen.

Op het moment dat de bouwvakkers gevangen werden genomen, leefden en werkten zo’n 10.000 Indiërs in Irak.

Ee afgevaardigde van de Iraakse regering noemde de moorden “een gruwelijke misdaad, uitgevoerd door ISIS”, zegt Najiha Abdul-Amir. “Hun waardigheid moest beschermd worden, maar de krachten van het kwaad hebben de principes van de Islam teniet gedaan.”

De lichamen van de mannen zullen binnen een aantal weken teruggestuurd worden naar India.