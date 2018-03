Zijn lichaam had veel make-up nodig om verre staat van ontbinding te maskeren, maar berucht sekteleider Charles Manson werd nu eindelijk gecremeerd

Het stoffelijk overschot van beruchte sekteleider en vermeende seriemoordenaar Charles Manson is gecremeerd en uitgestrooid, vier maanden na zijn overlijden in de San Quinten gevangenis in Californië.

Manson stierf op 19 November op 83-jarige leeftijd maar zijn lichaam werd in een koelcel gehouden. Zijn ‘nazaten’ waren tot nu verwikkeld in een juridische strijd over wat er met zijn lichaam moest gebeuren. De rechtszaak ging tussen Manson’s vermeende kleinzoon Jason Freeman en Manson’s vermeende zoon Michael Brunner.

Foto: AP

Daarnaast was er ook nog een claim van muzikant en Manson-memorabilia handelaar Michael Channels die zich beriep op een testament waarin hij door de sekteleider genoemd zou zijn als de ontvanger van diens lichaam.

Freeman en legde een DNA test af om te verifiëren of hij al dan niet verwant was aan Manson, maar de resultaten van deze test bleken nadien onbruikbaar. Ondanks de onduidelijke uitslag wees de rechter hem aan als de ontvanger van het lichaam. De 2 Michaels werden wel uitgenodigd door Freeman om op de plechtigheid aanwezig te zijn.

De crematie en uitvaartceremonie werden zaterdag in besloten kring gehouden. Entertainment site TMZ meldt dat Manson’s lichaam in een verre staat van ontbinding was en veel make-up nodig had om het verval te maskeren. Na een open kist ceremonie waar 20 gasten aanwezig waren, werden de assen van Manson uitgestrooid in een beek in het stadje Porterville in Californië.