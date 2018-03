Neymar mag na operatie niet steunen op gebroken voet maar kan het dansen niet laten

De Braziliaanse topvoetballer Neymar revalideert momenteel na een operatie aan de rechtervoet in zijn thuisland. Hij mag niet steunen op die voet, maar ondanks een indrukwekkende brace kan hij als notoir fuifbeest het dansen niet laten. Een vriend van hem zette een video op Instagram van een dansende Neymar, die ondanks zijn zwaar verstoorde voorbereiding op het WK voetbal duidelijk zijn goed humeur nog niet is verloren.

Neymar liep eind vorige maand tijdens de competitiewedstrijd tegen Marseille (3-0) een verstuiking van de rechterenkel en een barstje in een middenbotsbeentje op. Hij ging hiervoor nadien onder het mes in het Mater Dei-ziekenhuis in Belo Horizonte in zijn thuisland.

De onbeschikbaarheid van Neymar wordt geschat op 2,5 à 3 maanden. De Braziliaan riskeert zo zonder (veel) matchritme in juni naar het WK te moeten trekken.