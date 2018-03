Familie Véronique Pirotton wijst ex-politicus Bernard Wesphael aan als moordenaar in ophefmakend boek

Het ultieme eerbetoon aan de betreurde Véronique Pirotton (42), zo moeten we het nieuwe boek over de affaire-Wesphael lezen. Geschreven vanuit het hoofd van de vrouw die in bizarre omstandigheden stierf in een Oostends hotel. Toch is het vooral een afrekening met de vrijgesproken Waalse politicus zelf. “Voor ons is er maar één schuldige”, zegt haar zus Nadine. Ongezien natrappen of vrije meningsuiting?