Voormalig Playboy-model dient klacht in om te kunnen praten over haar affaire met Donald Trump

Naast pornoactrice Stormy Daniels probeert nu ook Playboy-model Karen McDougal onder een zwijgcontract uit te komen, dat ervoor zorgt dat ze niet over haar vermeende affaire met Donald Trump mag praten.

Zo’n maand geleden biechtte Playboymodel Karen McDougal op dat ze een maandenlange affaire heeft gehad met Amerikaans president Trump toen hij al getrouwd was met Melania. McDougal, voormalig Playmate of the Year, leerde Trump kennen toen hij in 2006 een aflevering van The Apprentice kwam opnemen in de Playboy Mansion van de intussen overleden Hugh Hefner. Dat was het startsein van een affaire van zo’n 9 maanden tussen de twee.

McDougal zou 150.000 dollar aan zwijggeld hebben ontvangen van American Media Inc. Dat bedrijf kocht de rechten op voor haar getuigenis en zou haar verhaal (exclusief) publiceren, maar deed dat uiteindelijk niet. De rechten werden wellicht opgekocht opdat het verhaal nooit naar buiten zou komen, beweert McDougal. American Media Inc. is namelijk een bedrijf waar een ‘persoonlijke vriend’ van Trump aan het hoofd staat. “AMI heeft tegen mij gelogen .Ze hebben loze beloftes gedaan en me herhaaldelijk gemanipuleerd en geïntimideerd”, zegt McDougal. “Ik wil gewoon de kans krijgen om het goede voorbeeld te geven, om verder te gaan met mijn leven en vrij te komen van dit bedrijf en haar advocaten.”

Nadat McDougal met haar getuigenis naar buiten kwam, deed het Witte Huis het verhaal af als ‘fake news’. Net als pornoactrice Stormy Daniels (echte naam Stephanie Clifford) wil nu ook McDougal onder het zwijgcontract uit te komen, omdat dat haar ervan weerhoudt over de vermeende affaire met Donald Trump te kunnen praten. Ze diende daarom een klacht in tegen American Media Inc.. Dat bedrijf heeft voorlopig nog niet gereageerd op de klacht.