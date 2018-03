Kathleen Van Brempt wordt geen fractieleider van Europese socialisten

Kathleen Van Brempt (sp.a) is er niet in geslaagd fractieleider van de socialistische fractie in het Europees Parlement te worden. Van Brempt nam het op tegen de Duitser Udo Bullmann, en het was de Duitser die aan het langste eind trok. De Duitser was de favoriet, omdat hij al de steun had van de 26 Duitse socialisten in het Europees Parlement. Volgens El Pais hadden ook de 13 Spaanse sociaaldemocraten zich voor Bullmann uitgesproken.

Van Brempt feliciteerde Bullmann al op Twitter. “Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken”, aldus de Antwerpse. “Bouwen aan een beter Europa voor onze burgers. Ik vertrouw er volledig op dat onze fractie het verschil kan maken.”

Congratulations @UdoBullmann on becoming our new president of @TheProgressives. I look forward to working closely together. Building a better Europe for our citizens. I fully trust our group can make the difference.