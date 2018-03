RECONSTRUCTIE. Minister Vandeput in het defensief, maar buigen doet hij niet. “Dit zal hij politiek cash betalen”

De uitgelekte studie brengt defensieminister Steven Vandeput (N-VA) in nauwe schoentjes. Alles wijst erop dat ‘zijn’ leger hem bewust niet informeerde over een studie over de levensduurte van de F-16’s. Hoewel niemand uitdrukkelijk zijn ontslag vraagt, komt Vandeput verre van ongeschonden uit de situatie.