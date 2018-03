Illegale slangenhuiden naar Nederland gesmokkeld voor vesten van beruchte motorbendes

Brussel - De Nederlandse politie heeft afgelopen week in Eindhoven honderden huiden van slangen, varanen en leguanen in beslag genomen, die eigenlijk voorbestemd waren om te eindigen als hesje van bekende en beruchte motorbendes. Ook motorbendes uit België en Duitsland waren afnemers van de dierenhuidensmokkelaar. In Bali werd eind vorig jaar een 53-jarige Nederlander gearresteerd.

Het Team Milieu van de Nederlandse politie in Rotterdam legde beslag op de volledige partij huiden. Volgens het Nederlandse politieteam Milieu gaat het om een enorme hoeveelheid huiden van allerlei dieren, die terug te vinden zijn op of als hesje van beruchte motorclubs. De eigenaar had de logo’s van al die clubs keurig gesorteerd in verschillende laatjes liggen. De Nederlandse politie zei dat het op zijn minst bijzonder is dat ze kennelijk allemaal gebruikmaken van dezelfde leverancier.

De Nederlandse speurders volgden een spoor uit Indonesië waar in december de 53-jarige verdachte werd opgepakt op verdenking van grootscheepse smokkel van koraal, schedels, zaagtanden en ivoor, die hij aan een groothandel in Nederland leverde. Er bleek ook een link naar een man in Eindhoven te lopen, die grote partijen huiden van slagen, varanen en leguanen aangeleverd kreeg. De politie viel binnen in het pand van de man in Eindhoven. De 52-jarige verdachte werd gearresteerd. Zijn clientèle bestond naast Nederlandse motorclubs uit Belgische en Duitse motorbendes.