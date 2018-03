Het net sluit zich rond Sarkozy: genekt door drie valiezen vol geld en twee Vlaamse meesters

Het net lijkt zich stilaan te sluiten rond Nicolas Sarkozy (63). De gewezen Franse president is gisterochtend ­tijdelijk opgepakt. Sindsdien wordt hij verhoord door de financiële cel in ­Nanterre, nabij Parijs. Die verdenkt hem ervan zijn succesvolle verkiezingscampagne in 2007 te hebben gefinancierd met miljoenen van de Libische kolonel Kadhafi.