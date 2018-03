Tienduizenden pv’s wachten op verzending: te weinig volk om ze te posten

Zo’n 20.000 processen-verbaal van de wegpolitie liggen in dozen en bakken te wachten om gepost te worden. Reden? Gebrek aan personeel om ze naar Bpost te brengen. “Dit is de oogst van de jongste maand alleen”, zegt politievakbond VSOA.

De minnelijke schikkingen – de voorstellen om de boetes meteen te betalen – zijn wel al naar de overtreders gestuurd. “Maar bij gebrek aan bijbehorend proces-verbaal hebben de overtreders het raden naar welke inbreuk zij begaan zouden hebben. Als het pv niet binnen de veertien dagen volgt, is dat een goede reden om de boete voor de politierechter aan te vechten, met een reële kans op succes. De staat dreigt op z’n minst 1 miljoen euro aan inkomsten van deze boetes mis te lopen. Bovendien riskeert de situatie niet opgelost te geraken vooraleer het nieuwe informaticasysteem in werking treedt. Dat is pas eind deze maand voorzien. De berg niet verzonden pv’s kan dus nog aanzienlijk groeien.”

De federale politie erkent het probleem. Alle hoop is nu gericht op het nieuwe, elektronische beheerssysteem. Naast de mogelijkheid om boetes online te betalen (vooral bedoeld voor buitenlandse wegpiraten, nvdr.), zal het Crossborder-project de verkeersboetes volledig elektronisch behandelen. Dat zou niet alleen sneller gebeuren dan vandaag, de boete en het bijbehorende pv zullen ook samen worden opgestuurd.