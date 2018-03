Preud’homme moet wachten tot na WK

De voetbalbond is niet van plan zich ­onder druk te laten zetten nu Michel Preud’homme, de ­beoogde nieuwe bondscoach na het WK, schermt met aanbiedingen van andere clubs en mogelijk zelfs nationale teams.

“Wij houden vast aan onze plannen om pas na het WK over de bondscoach te spreken”, aldus een hooggeplaatste bron bij de voetbalbond. “We kunnen niet bij elk ­bericht of evenement van strategie veranderen. Na het WK ­maken we een evaluatie en nemen we een beslissing. Daar blijven we bij.”

Huidig bondscoach Roberto Martinez, die dus na het WK zal ­worden geëvalueerd, zou er alvast niets op tegen hebben om bondscoach te blijven. “Ik woon graag in België, ik hou van de verantwoordelijkheid die ik krijg door de Rode Duivels te mogen leiden”, aldus Martinez. “Ik zie hier op de lange termijn veel mogelijkheden. Ik zie een langere periode als bondscoach dus wel zitten. Maar ik weet ook wel dat het WK cruciaal wordt. Daarom vind ik die contractverlenging op dit moment geen thema. Ik kan het niet helpen dat ­iemand in de wachtkamer zit. Het enige wat nu telt, is Saudi-Arabië en de voorbereiding op het WK.”

VIDEO: Martinez reageert stoïcijns koud op aanzwellende geruchten over Preud’homme

Antwerp: “Wij gaan door met Bölöni”

Na de berichtgeving rond de toekomst van Michel Preud’homme en de mogelijke interesse van Antwerp ­reageerde ook de Great Old. “Wij gaan door met Laszlo Bölöni”, klinkt het op de Bosuil. “Die man heeft het fantastisch gedaan. Hij is nu al het nieuwe seizoen aan het voorbereiden ­samen met Luciano D’Onofrio.”

