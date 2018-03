Veto van N-VA tegen statiegeld op petflessen en blikjes leidt tot nieuw conflict tussen Vlaamse coalitiepartners

Ze hebben elkaar tijdens deze legislatuur al geregeld in de haren gezeten, en nu zit het er in de Vlaamse regering opnieuw bovenarms op tussen coalitiepartners CD&V en N-VA. Het plotse veto van de Vlaams-nationalisten tegen de invoering van statiegeld op petflessen en blikjes is volgens minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) een schending van gemaakte afspraken. “Statiegeld stond in het regeerakkoord, dat N-VA heeft goedgekeurd.”

De vraag aan de Vlaamse regering om nog dit jaar statiegeld in te voeren op petflessen en blikjes, klonk de voorbije maanden steeds luider. Uit een enquête bleek dat twee op de drie Belgen voorstander van het systeem zijn, en de zogenoemde ‘Statiegeldalliantie’, die werd opgericht om druk te zetten op de overheid, kreeg er tientallen leden bij. De teller staat intussen al op meer dan vierhonderd, waaronder tientallen bedrijven en organisaties, en meer dan 88 Vlaamse steden en gemeenten.

Van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege is al lang bekend dat ze voorstander van statiegeld is: ze overweegt het systeem al sinds 2014. Studies hebben onder meer aangetoond dat de strijd tegen zwerfvuil elk jaar 155 miljoen euro kost, maar dat statiegeld het volume zwerfvuil met 40 procent kan doen dalen.

Dat er desondanks nog geen statiegeldsysteem is, heeft alles te maken met coalitiepartners Open VLD en N-VA, die zich terughoudend opstelden. Veel liberalen draaiden de voorbije maanden bij, onder wie ook Mechels burgemeester Bart Somers. “Als we een efficiënt systeem vinden, is het wat mij betreft niet de vraag of, maar wanneer het statiegeld er komt”, zei hij eerder deze maand nog.

Neenkamp

N-VA heeft intussen echter nog duidelijker voor het neenkamp gekozen, zo bleek gisteren uit een verduidelijking van het partijstandpunt door fractieleider Matthias Diependaele en parlementslid Wilfried Vandaele. “Statiegeld laat iedereen meebetalen, en treft dus ook wie vandaag al netjes sorteert”, klonk het. “Onze partij is niet a priori voor of tegen, we vinden alleen dat het systeem niet volstaat, en dat er betere alternatieven zijn. Zoals het responsabiliseren van de producenten.”

De aankondiging zet kwaad bloed bij Schauvliege. “Statiegeld stond in het regeerakkoord, en dat heeft N-VA goedgekeurd”, reageert ze. “Eind mei wordt het beleidsplan zwerfvuil geëvolueerd, en op basis daarvan zou de regering zich weer over het systeem buigen. N-VA schendt de afspraken die binnen de regering werden gemaakt.”

Ook het Recycling Netwerk, dat het initiatief voor de Statiegeldalliantie nam, reageert scherp. “Het volstaat rond te kijken om te zien dat het huidige afvalsysteem plastic en blikjes niet uit het milieu houdt”, klinkt het. “De vraag die politici moeten beantwoorden is simpel: willen we het probleem oplossen of niet?”

Duitsland, Finland, Noorwegen en Denemarken hebben statiegeld overigens al ingevoerd, en in Nederland wordt dit jaar nog een doorbraak verwacht over de invoering van statiegeld op kleine flesjes. Ook de Franse en Britse regering denken eraan statiegeld in te voeren.