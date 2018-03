Kinderopvang gesloten na klacht over mishandeling: “Kinderen kregen eten tot ze moesten kokhalzen”

Lichtervelde - In het West-Vlaamse Lichtervelde loopt een gerechtelijk onderzoek naar kinderopvang ’t Paddestoeltje. Een ex-medewerkster diende klacht in bij de politie omdat de kinderen er zouden worden mishandeld.

“Kinderen kregen er eten tot ze moesten kokhalzen”, zegt de 21-jarige vrouw die anoniem wil blijven. “Overgeefsel stak ze gewoon weer in hun mond of in de pot met eten voor de andere kinderen. Ze zette de kinderen in de koude buiten. Als kindjes uit een stoel vielen, moesten we dat verzwijgen. Medicatie gaf ze niet aan zieke kindjes en babyfoons vond ze overbodig. Het ergste wat ik zag, was toen ze een kindje dat moeilijk deed gewoonweg beet. ’s Avonds moesten we tegen de mama zeggen dat een ander kindje had gebeten.”

De vrouw maakte ook een filmpje van hoe uitbaatster Chantal V. (53) uit Torhout een kindje volpropt en zijn hoofdje naar achteren duwt. Na een felle discussie op 23 februari stapte ze ermee naar de politie. Het parket bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt. “De uitbaatster werd opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Ze werd vrijgelaten onder een aantal voorwaarden”, aldus Frank Demeester van het Brugse parket. Kind en Gezin heeft de vergunning van de kinderopvang tijdelijk geschorst. De 24 kindjes kunnen er voorlopig niet meer terecht. De kinderopvang bestaat nog maar sinds 2016. Vorig jaar was er al een klacht en begin dit jaar volgde een tweede klacht wegens gebrekkige hygiëne.