CLUBNIEUWS. Oostende aast op Gert Verheyen, wat met coaches bij Kortrijk en Cercle Brugge?

Wordt het aanstellen van een nieuwe trainer de eerste beleidsdaad van Hugo Broos als technisch directeur bij KV Oostende? Feit is dat de kustboys beslist hebben om Gert Verheyen te benaderen. Huidig KVO-trainer Adnan Custovic mag hopen dat KV Kortrijk hem opvangt want daar is het water tussen bestuur en coach Glen De Boeck nog te diep. Anderlecht stelt dan weer een lijst samen met interessante (eerste en tweede) keepers voor volgend seizoen. Uw clubnieuws van de dag.

KV Oostende lijkt niet zinnens nog door te gaan met Adnan Custovic. Bij de bewindswissel en de komst van Hugo Broos als technisch directeur schemerde al door dat de Bosniër wankel op zijn stoel zat. Het evalueren van zijn functioneren als trainer werd de eerste taak van Broos. Inmiddels valt af te leiden dat KVO uitkijkt naar een andere trainer. Broos wil Gert Verheyen een kans geven als clubcoach. Van een gesprek tussen beide partijen is nog geen sprake, maar Verheyen is zich bewust van de interesse. KV Kortrijk klopte namelijk aan bij de 47-jarige oud-Rode Duivel, maar kreeg nul op het rekest.

De ex-aanvaller van Club Brugge, daar gehaald tijdens het trainerschap van Broos, vertoeft momenteel met de nationale U19 in Spanje voor een kwalificatietornooi. Eind deze maand kan hij met geïnteresseerde clubs praten. Meervoud, jawel, want naast KVO betoont nog een team interesse. De Belgische voetbalbond is alleszins niet van plan om Verheyen veel in de weg te leggen.

Verheyen werd in het verleden al gesolliciteerd door clubs, waaronder laatst nog KV Mechelen. Pas recent gaf hij te kennen dat hij zich na vijf jaar bij de KBVB klaar voelt om de stap naar een club te wagen. Als KVO die club wordt, verhuist zijn huidige U19-assistent Franky Van der Elst mee, nog een oude bekende van Broos.

In het ideale scenario laat de kustclub coach Adnan Custovic, nog tot 2019 onder contract, ­ongestoord zijn gang gaan in Play-off 2. Als straks het doek valt voor de man die Oostende voor de degradatie behoedde, kan Kortrijk wel een uitweg bieden. Voorzitter Joseph Allijns is altijd fan gebleven en KVK polste hem eerder al twee keer. Ook manager Matthias Leterme noemde Custovic enkele weken geleden al een optie als het met De Boeck alsnog fout zou lopen.(fb, kvu)

Water tussen Kortrijk en De Boeck nog te diep

En het kan nog fout lopen: Glen De Boeck (46) moet vandaag eindelijk ja of neen zeggen op de contractverlenging die KV Kortrijk zijn coach al op 9 maart voorlegde en waar de club niet van wil afwijken. Kortrijk biedt De Boeck een contractverlenging van drie jaar. Trainer en club waren het al “na enkele uren” eens over de sportieve uitbouw, maar het financiële voorstel “binnen de krijtlijnen van Kortrijk” zint De Boeck niet. Het wordt gezien als een manifest gebrek aan respect voor zijn prestaties. Hij overlegde de afgelopen dagen met zijn financieel adviseur en liet al meermaals verstaan zijn werk bij KVK het liefst te willen voortzetten, maar gisteren leek het water toch nog te diep. (fb, kvu)

Blijft Vercauteren bij Cercle?

Dat een contractverlenging zo lang aansleept, laat Kortrijk vermoeden dat de Antwerpenaar zijn glorieuze rentree als coach – 31 op 42 en halve finale beker – misschien wel elders wil verzilveren, “bij een club die beter betaalt”. En dan denken ze in het Guldensporenstadion in eerste instantie aan Cercle Brugge, De Boeck zijn ex-club en de promovendus. Die link is logisch: De Boeck was er in oktober al kandidaat en onderhandelde zelfs in Monaco, maar de Franse Cercle-eigenaars kozen toen voor Vercauteren. Die laatste is intussen terug uit vakantie en het is afwachten of Cercle zijn kampioenenmaker nog kan overtuigen om te blijven. Eigenaar Monaco heeft daarvoor genoeg geld, maar Vercauteren beschouwt zijn opdracht bij groen-zwart ook wel als volbracht en heeft het moeilijk met de schijnwerpers van eerste klasse. (fb, kv)

Van Crombrugge in beeld, Trezeguet weg bij Anderlecht

Anderlecht stelt een lijst samen met interessante (eerste en tweede) keepers voor volgend seizoen. Daarop prijkt ook de naam van Hendrik Van Crombrugge (24). Die hield Eupen twee jaar in eerste klasse en wil nu hogerop. De Oost-Vlaming wil wel liefst in België blijven en eerste keeper zijn.

Spelverdeler Mahmoud Trezeguet Hassan zal het Astridpark dan weer ­verlaten. Het Turkse Kasimpasa dat hem nu huurt zal zijn aankoopoptie van 2 miljoen ­lichten. Dat is veel geld voor de Turkse club, maar na 11 goals en 5 assists in 26 matchen trekken Galatasaray en ­Besiktas aan zijn mouw en Trezeguet moet met Egypte nog het WK spelen. Kasimpasa hoopt hem voor een veelvoud van dat bedrag te kunnen verkopen.(jug, thst)

CLUB BRUGGE. Alleen voor de PO1-matchen tegen Charleroi, Genk en Standard zijn er bij Club Brugge nog een paar kaartjes vrij. Alles is zo goed als uitverkocht.(jve)

ANTWERP. The Great Old heeft de optie in het contract van William Owusu (28) gelicht. Hij ligt nu tot 2019 vast bij The Great Old.(gegy)