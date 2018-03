Prinses vermist: deze onrustwekkende woorden waren het laatste wat men van haar hoorde

In de Verenigde Arabische Emiraten zijn talloze mensen koortsachtig op zoek naar één van hun prinsessen. De 32-jarige Latifa Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoem, de dochter van de huidige Emir, is al sinds 4 maart vermist. Nu verspreidt haar advocate de inhoud van een verontrustende video waarin de prinses vertelt hoe ze zich angstvallig verstopt en schoten hoort.

“Help ons, alsjeblief. Ik hoor mannen buiten, ze zijn aan het schieten. Ik heb me verstopt met een vriendin. Alsjeblief, help!” Dat waren de laatste woorden die de Britse advocate Radha Stirling van haar cliënte hoorde, toen ze met haar telefoneerde om haar een uitweg te bieden uit het verstikkende Arabische rechtssysteem waaruit de prinses wou vluchten. Wat er nadien gebeurd is, weet niemand, want sinds die zondag 4 maart is er geen spoor meer van Latifa Al Maktoem.

Sjeik Mohammed bin Rasjid Al Maktoem, de vader van Latifa. Hij heeft dertig kinderen bij zes verschillende vrouwen. Foto: EPA

Dochter van emir van Dubai

Haar land staat dan ook in rep en roer nu iedereen op zoek is naar hun 32-jarige prinses, één van de dertig kinderen van de huidige minister-president van de Verenigde Arabische Emiraten, Sjeik Mohammed bin Rasjid Al Maktoem (68). Maar in een video die haar Britse advocate enkele dagen geleden vrijgaf, lijkt het wel alsof de vrouw niet gevonden wil worden. Ze zou immers al een tijd lang plannen hebben gehad om het land - en haar vader - te ontvluchten.

Want emir Al Maktoem zou haar allesbehalve vrijheid gunnen. Naar eigen zeggen mag de prinses al sinds 2000 niet meer uit het land gaan en staat ze 24/24 uur onder toezicht. Bovendien zouden er haar ook steeds meer beperkingen voor haar worden uitgestippeld: ze mag niet meer met de auto rijden, ze mag sommige vooruitstrevende vrienden niet meer ontmoeten en ze moet zich buigen naar alle geplogenheden die haar vader hen oplegt.

Angst voor repercussies

De reden waarom ze wou vertrekken uit het land, is meteen ook de oorzaak van haar angst. Ze is bang dat haar vader er alles aan zal doen om haar bij hem te houden, zodat ze zijn reputatie niet zal schaden. “Ik weet niet wat hij me kan aandoen”, zegt de vrouw in de video, die aan haar advocate ook haar paspoort zou hebben laten zien om haar identiteit te bevestigen. “Mijn vader is de belichaming van het kwaad. Hij is verantwoordelijk voor de dood van zoveel mensen. Zijn imago van familieman is maar een PR-stunt.”

De gevolgen van haar vorige vluchtpoging beloven niet veel goed. Toen zou Latifa in 2002 als zestienjarige gevat zijn door medewerkers van haar vader. Die zouden haar naar eigen zeggen drie jaar lang in de gevangenis gefolterd hebben.

Enkel in het paardrijden kon Latifa zich nog vrij uitleven. Foto: AFP

Waar is ze?

De grote vraag is nu: heeft de prinses haar vluchtpoging overleefd? Voormalig geheim agent Jean-Pierre Hervé Jaubert vreest het ergste. De man zegt dat hij de prinses en een vriendin aan het helpen was om haar aan boord te kunnen krijgen van een Amerikaanse jacht op 90 kilometer voor de kust van India, om haar via die weg naar Mumbai en nadien naar de Verenigde Staten te kunnen begelieden. Maar de man kreeg op het laatste moment het onrustwekkende telefoontje te horen, om nadien geen enkel teken van leven meer te krijgen.

Ondertussen doen zich in verschillende media talloze geruchten over het lot van de prinses de ronde. De autoriteiten in Dubai zijn echter karig met informatie en bevestigen niets over hun proces: noch de verdwijning, noch haar dood, noch een mogelijke gevangenhouding.