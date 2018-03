Leon krijgt geld, Jente niet: hoe de toekenning van budgetten voor gehandicapte kinderen een pijnlijk gebeuren is

800 gezinnen met een gehandicapt kind krijgen deze maand te horen of ze al dan niet een budget krijgen om assistentie in te huren. Allemaal hebben ze er recht op, maar toch is er slechts geld vrijgemaakt voor 200 nieuwe persoonlijke assistentiebudgetten (of PAB’s). “Ouders worden verplicht de zorg op zich te nemen tot ze eronderdoor gaan.”