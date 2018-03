Audit legt fraude bij sollicitaties ambtenaren bloot

Bij het vroegere departement Leefmilieu zijn meerdere ambtenaren bevorderd op een manier die indicaties van fraude vertoont. Dat staat in een audit die na lang aandringen door Groen aan het Vlaams Parlement is bezorgd, schrijft De Tijd.

Volgens Audit Vlaanderen is in vier concrete selectiedossiers sprake van onregelmatigheden. Functies werden op maat van bepaalde kandidaten geschreven en vroeger gesignaleerd aan de voorkeurskandidaten. Volgens de audit was het ook gangbaar om de bevoorrechte kandidaten vooraf over de vragen in te lichten. In één geval leidde die ongelijke behandeling rechtstreeks tot een bevordering van de minder goede kandidaat.

Bovenal schetst de audit een hallucinant beeld van de vriendjespolitiek die jarenlang aan de top van het vroegere Departement Leefmilieu heerste, klinkt het. Audit Vlaanderen hekelt ook het gebrek aan openheid en medewerking bij de doorlichting.

Sinds de doorlichting zijn tegen zes ambtenaren tuchtmaatregelen opgestart, zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Enkele beroepdossiers zijn nog lopende. Vlaams fractievoorzitter van Groen, Björn Rzoska, vraagt om het hele dossier aan het parket te bezorgen.