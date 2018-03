Antwerpse politie ontslaat twee agenten wegens racisme

Brussel / Antwerpen - Twee agenten van de Antwerpse politie die een racistische filmpje hadden gemaakt, hebben de hoogste tuchtstraf gekregen: ontslag.

Het duo was betrapt in de nasleep van een onderzoek naar de afpersingszaak rond ‘Toby en Sproetje’ door politiemensen. In totaal ontving het Antwerpse korps in 2017 19 klachten over agenten, waarvan een deel ongegrond of onontvankelijk werd bevonden. In dertien gevallen ging het om klachten wegens mogelijk racisme.

De dienst Intern Toezicht werkte dat jaar uiteindelijk negen klachten af rond racisme. In drie zaken volgde een tuchtsanctie.

