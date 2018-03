Programma opgenomen? Dan wil minister Gatz (Open VLD) verbieden dat u de reclame doorspoelt

Indien de zenders en distributeurs zelf geen oplossing vinden voor uitgesteld kijken en de daardoor misgelopen advertentie-inkomsten, dan is minister van Media Sven Gatz (Open VLD) bereid in te grijpen. Een verbod op het doorspoelen van reclame is niet uitgesloten.

Lineair televisiekijken lijkt op de retour. Intussen gebeurt ruim een kwart van alle tv-kijken uitgesteld. Dat wil zeggen dat kijkers hun programma’s opvragen of opgenomen hebben. Veelal spoelen kijkers dan de reclame door. Zo missen Telenet, Proximus en de zenders heel wat reclame-inkomsten.

Foto: Photo News

De grootste spelers breken er zich al ruim een jaar het hoofd over, maar een oplossing is er nog niet. Nu meldt Het Laatste Nieuws dat mediaminister Sven Gatz, indien Proximus en Telenet geen oplossing vinden, het doorspoelen van reclame per decreet wil verbieden.

“Als het moet om een gezond medialandschap te behouden dan zal ik dat doen. Dan zitten we weer voor een paar jaar goed”, aldus Gatz aan Het Laatste Nieuws.

Bij uitgesteld kijken zou de kijker kortere reclameblokken te zien krijgen. Bij programma’s van Medialaan (VTM, Q2, Vitaya, Q2) is het nu al niet mogelijk om reclame door te spoelen als je programma’s opvraagt.