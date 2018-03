Karin is doodsbang voor haar eigen zoon (18): “Vroeg of laat begaat hij een misdaad”

Sint-Truiden -

“Vroeg of laat begaat hij een misdaad. Die gedachte zorgt ervoor dat ik amper nog eet en slaap.” Dat zegt de Truiense Karin Knol over haar achttienjarige zoon, voor wie ze doodsbang is. Na een jeugd vol bedreigingen, diefstallen en manipulatie is de jongen, die wellicht een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft, sinds een half jaar meerderjarig. Sindsdien kan hij zelf beslissen over zijn psychologische begeleiding, en weigert hij alle hulp. “En dus staan we met onze rug tegen de muur”, trekt zijn moeder aan de alarmbel.