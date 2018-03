Politie doodt verdachte van bomaanslagen Texas

De politie heeft een verdachte van de bomaanslagen in Texas op gedood. Dat melden Amerikaanse media. De man kwam om terwijl FBI- en politieagenten hem probeerden te arresteren.

De verdachte zou omgekomen zijn tijdens zijn arrestatie. De FBI en de politie waren een verdachte op het spoor gekomen en probeerden hem op een snelweg nabij Round Rock te arresteren. Tijdens de arrestatie zou de verdachte een bom tot ontploffing hebben gebracht. Daarna zou de man gestorven zijn door politiekogels.

Wat ging er vooraf?

In de Amerikaanse staat Texas is dinsdag een vijfde bompakket in enkele weken tijd ontploft. Bij de koeriersdienst FedEx in het stadje Schertz explodeerde om 0.25 uur lokale tijd een pakket op een transportband. Het stadje ligt in de omgeving van San Antonio op een goed uur rijden van Austin, de hoofdstad van Texas. Daar zijn sinds het begin van de maand bij de ontploffing van een reeks bompakketten twee mensen gedood en vier anderen gewond. De politie in Schertz verklaarde tijdens een persconferentie in de voormiddag dat een medewerkster van FedEx na de explosie in het ziekenhuis moest behandeld worden voor oorsuizingen. Ze is inmiddels alweer ontslagen.

Aan wie het pakket geadresseerd was, wilde de politie niet kwijt. De koerierdienst was zeker niet het doelwit. Volgens de media was het pakket in Austin gepost en ook naar daar onderweg. Een FBI-woordvoerster zei in de krant Austin American-Statesman dat het incident wordt onderzocht in samenhang met het lopende onderzoek in de hoofdstad. Het pakket in Schertz bevatte nagels en metaalscherven, aldus de zenders Fox San Antonio en KSAT-TV. De politie wilde dat niet bevestigen.

Dinsdagmorgen werd in een ander FedEx-centrum nabij de luchthaven van Austin nog een verdacht pakket ontdekt, dat door de politie wordt onderzocht. In maart waren in Austin drie bompakketten ontploft. Ze doodden twee mensen en twee anderen raakten zwaargewond. Zondagnacht explodeerde een vierde bom. Die lag eenvoudig op de stoep van een straat in een woonwijk en ontplofte toen twee fietsers voorbijreden. Ze raakten lichtgewond. De politie verhoogde na deze aanslag met struikeldraad het dreigingsniveau aanzienlijk. De speurders zien een verband met de eerste vier bompakketten en spraken van een seriedader. Er is een beloning van 115.000 dollar uitgeloofd voor tips die naar de mogelijke dader leiden.

Racistische seriedader?

Na de eerste drie bompakketten gingen de speurders uit van een racistisch motief, omdat de slachtoffers Afro-Amerikanen en een vrouw van Latijns-Amerikaanse afkomst waren. De vierde bom past echter niet in het rijtje, omdat het pakket niet geadresseerd was en iedereen kon treffen.

De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag in het Witte Huis dat de dader zo snel mogelijk moet gevat woprden. “Wie zoiets doet, is ziek”. Austin is hoofdstad van Texas en telt ongeveer 800.000 inwoners.