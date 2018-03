VIDEO. Woning gaat volledig in vlammen op na uitslaande brand

Brugge / Oostkamp - Een brand verwoestte woensdagochtend een woning in de Pieter De Conincklaan in Brugge. Er vielen geen gewonden, maar de schade is enorm.

Het vuur werd omstreeks 6 uur opgemerkt. De vlammen sloegen toen al uit het dak. De brandweer van Brugge moest de hulp inroepen van de collega’s van Oostkamp om het vuur onder controle te krijgen. Ze konden niet verhinderen dat de woning volledig in de vlammen op ging. Er was niemand thuis op het moment van de brand. Er vielen dan ook geen gewonden. Een branddeskundige zal nu samen met het lab nagaan wat de precieze oorzaak van de brand was.