Zorgbedrijf Antwerpen biedt jobs in nieuwe projecten

Meer dan 250 zorg- & welzijnsorganisaties en scholen zetten zondag de deuren open tijdens een nieuwe editie van de Dag van de Zorg. Voor wie in de sector aan de slag wil, was het een uitgelezen kans om de job- en carrièremogelijkheden te ontdekken en kennis te maken met een eventuele toekomstige werkplek.

Onder de deelnemers in de provincie Antwerpen is Zorgbedrijf Antwerpen sterk vertegenwoordigd. Met verscheidene nieuwbouwprojecten heeft de organisatie tal van interessante jobopportuniteiten op locaties in alle districten van Antwerpen. Zondag zwaaien de deuren open op tien locaties in Antwerpen, Berchem, Berendrecht, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk en Onze-Lieve-Vrouw-Waver.

Zo zijn er rondleidingen op de werf van het dienstencentrum en de 65 serviceflats die Zorgbedrijf Antwerpen bouwt in de nieuwe Cadixwijk in Antwerpen. In dienstencentrum Blankenberg en woonzorgcentrum Hof De Beuken in Ekeren vertelt algemeen directeur Johan De Muynck ook over het nieuwe bouwproject Nobele Donk met serviceflats en een dienstencentrum in Ekeren. In Borgerhout volgen tegen april 2019 nog zorgflats en serviceflats naast de recent afgewerkte nieuwbouw van woonzorgcentrum Gitschotelhof.

De Dag van de Zorg is ook de gelegenheid voor de officiële opening van woonzorgcentrum Ruytenburg in Berchem. Ook bij kinderdagverblijf Vlindertuin in Wilrijk - dat op 3 april van start gaat - kunnen bezoekers al eens binnenkijken. In Berendrecht is dan weer de vernieuwing van woonzorgcentrum Monnikenhof gestart.