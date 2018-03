Boko Haram brengt honderdtal Nigeriaanse schoolmeisjes terug na ontvoering

Heel wat van de 110 Nigeriaanse schoolmeisjes die op 19 februari door Boko Haram in Dapchi waren ontvoerd, zijn woensdagochtend teruggebracht door hun ontvoerders. Dat hebben ouders aan het Franse persagentschap AFP gezegd.

“De meisjes zijn teruggebracht in negen voertuigen en voor de school afgezet rond 8 uur”, zei een verantwoordelijke voor een hulporganisatie voor ouders van ontvoerde kinderen. Een bron binnen het kabinet van de Nigeriaanse president laat weten dat de meisjes naar een veilige locatie zijn overgebracht, waar ze medische hulp kregen.

De autoriteiten moeten nog precies tellen hoeveel schoolmeisjes zijn bevrijd, maar het zou volgens AFP om een honderdtal scholieren gaan. De Britse openbare omroep BBC stelt dat er aanwijzingen zijn dat vijf van de meisjes het niet hebben overleefd, terwijl AFP melding maakt van minstens één overlijden.

Vermoedelijke militanten van Boko Haram hadden op 19 februari een raid uitgevoerd op het internaat van de meisjesschool van Dapchi, in de staat Yobi, en namen 110 meisjes tussen 11 en 19 jaar mee. Dinsdag beschuldigde mensenrechtenorganisatie Amnesty International het leger er nog van op de hoogte te zijn geweest dat de jihadisten hun opmars maakten in Dapchi, maar niet tijdig hebben ingegrepen.

Het drama gebeurde in quasi dezelfde omstandigheden als de kidnapping in Chibok in april 2014, toen meer dan 200 schoolmeisjes ontvoerd werden. De gebeurtenis leidde wereldwijd tot grote verontwaardiging. Een honderdtal van hen is kunnen ontsnappen of vrijgelaten na onderhandelingen met de autoriteiten.

Volgens experts heeft de overheid mogelijk losgeld betaald voor de meisjes van Dapchi, om het vrijlatingsproces te versnellen en een nieuwe Chibok te vermijden.