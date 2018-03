Fietsers krijgen massaal applaus op meer dan 180 plaatsen

Op meer dan 180 plaatsen in heel België hebben leden van de Fietsersbond en bevriende organisaties woensdagochtend alle fietsers op applaus getrakteerd. Dat is een absoluut record. In 2017 applaudisseerden 138 teams. Met de Nationale Applausdag willen de initiatiefnemers aan iedereen duidelijk maken dat het zeker loont om het fietsen aan te moedigen.

Ook scholen, bedrijven en lokale besturen sprongen mee op de kar. “Dat is een teken dat ook zij de fiets meer en meer waarderen”, benadrukt Laura Bodyn. “Dat het werkt, bewijzen de enthousiaste reacties van zowel fietsers als applausmakers.”

Met deze actie wil de Fietsersbond niet alleen automobilisten maar ook beleidsmakers tonen dat fietsen aanmoedigen loont. “Investeer je in fietsen, dan groeit hun aantal automatisch”, zegt Bodyn.

Scholen en bedrijven

Waar het initiatief in 2014 nog startte met tien locaties, is de Nationale Applausdag voor fietsers vandaag uitgegroeid tot een evenement op meer dan 180 plekken in heel België. Hoewel de meeste acties opgezet worden door lokale afdelingen van de Fietsersbond, haar Franstalige tegenhanger GRACQ-Les Cyclistes Quotidiens en sympathiserende organisaties, sloten zich dit jaar bijna 50 scholen, enkele bedrijven en politieke partijen aan.

De applausteams waren over heel België verspreid: van Oostende tot Aarlen konden fietsers woensdagochtend applaus verwachten. De teams kozen voor symbolische locaties, zoals drukke fietsassen, fietsparkings aan scholen en stations, fietssnelwegen en fietsstraten. “We kozen ook plaatsen waar de fietsinfrastructuur te wensen overlaat, om er de aandacht op te vestigen dat het op sommige plekken nog beter en veiliger moet kunnen”, aldus Bodyn.