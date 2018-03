Antwerpse diamantmagistraat niet ontslagen maar jaar geschorst

De Antwerpse magistraat Peter Van Calster, die zich bezighield met diamantzaken, wordt niet ontslagen maar een jaar geschorst. Dat heeft de tuchtrechtbank voor de rechterlijke orde in beroep in Brussel dinsdag beslist. Het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket-generaal. Eerder had de tuchtrechtbank in Gent beslist dat Van Calster ontslagen werd, maar de man ging daartegen in beroep. Omdat hij al bijna anderhalf jaar thuis zit, kan hij meteen weer aan de slag.

Van Calster werd door zijn oversten verweten dat hij op eigen houtje een onderzoek had ingesteld bij telecomoperatoren Proximus en Telenet. Hij wilde met zijn opzoekingen bij de operatoren nagaan of zijn telefoon werd afgeluisterd op bevel van het Antwerpse parket-generaal. Van Calster vermoedde dat zijn telefoon werd afgeluisterd, dat hij werd geschaduwd en dat er in zijn woning een inkijkoperatie was geweest.

Het Antwerpse parket reageerde met een mededeling dat de beweringen van Van Calster in 2016 onderzocht waren en dat Van Calster nooit het voorwerp was geweest van een gerechtelijk onderzoek en dus ook nooit werd afgeluisterd. Van Calster zelf nam daar geen genoegen mee en voerde op eigen houtje een onderzoek uit bij Proximus en Telenet. Beide telecomoperatoren verwittigden de gerechtelijke instanties van zijn demarche.

De Antwerpse procureur Anne-Marie Gepts vond dat Van Calster zijn boekje te buiten was gegaan en zich deloyaal had getoond tegenover zijn hiërarchie en zijn collega’s. Daarom werd hij eerst drie maanden geschorst, waarna de tuchtrechtbank voor de rechterlijke orde in Gent in februari 2017 beslist had hem te ontslaan.

Van Calster ging tegen die beslissing in beroep. Dinsdag heeft de tuchtrechtbank in beroep in Brussel de feiten bewezen verklaard maar het ontslag van Van Calster omgezet in een schorsing van één jaar.