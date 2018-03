WK-topschutter zorgde voor opvallende coupe om aandacht van blessure af te leiden

Dat Brazilië in 2002 in Zuid-Korea en Japan wereldkampioen voetbal werd, had het in grote mate te danken aan haar spits Ronaldo. Die scoorde in de finale twee keer tegen Duitsland (2-0). Maar hij viel ook op met een vreemd kapsel.

En dat was een bewuste zet, heeft de ex-spits van PSV en Barcelona nu toegegeven. “Ik sukkelde met een beenblessure en wilde de aandacht afleiden”, vertelt hij. “Door met dit vreemde kapsel uit te pakken, wist ik dat de Braziliaanse pers vragen zou stellen over mijn kapsel en niet meer over mijn blessure. Ja, het was een vreemde haartooi, eigenlijk ben ik er niet fier op. Maar het heeft wel het beoogde effect bereikt.”

Ronaldo scoorde ook in de achtste finale tegen België. De Brazilianen wonnen toen met 2-0 maar vooral het door de Jamaïcaanse scheidsrechter Prendergast afgekeurde doelpunt van Marc Wilmots is in het collectieve geheugen van de Rode Duivels blijven hangen. Ronaldo zou uiteindelijk topschutter van het toernooi worden met acht doelpunten.