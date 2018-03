McDonald’s en Quick voeren ‘burgeroorlog’: wie wint de strijd om de Belgische burger?

Fastfoodketen McDonald’s wil de komende vijf jaar veertig nieuwe vestigingen bouwen in België. Concurrent Burger King gaat voor vijftig nieuwe restaurants. Hoeveel burgers nog voor we massaal een indigestie krijgen? “De twee concurrenten hebben de eindstrijd ingezet. Wie nú doorgroeit, wint het pleit”, zegt retailexpert Pierre-Alexandre Billiet.

We koken allemaal gezonde recepten van Sandra Bekkari en de vleesschandalen doen ons twijfelen over hoeveel vlees we nu nog mogen en willen eten. Maar ­tegelijk boomt ongezonde fastfood als nooit tevoren ...