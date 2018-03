Radja Nainggolan is volgens Panini een zekerheid voor het WK: middenvelder krijgt sticker bij Rode Duivels

Panini heeft dinsdag zijn stickercollectie voor het WK van komende zomer in Rusland voorgesteld. Voor de editie van dit jaar zullen per land 18 spelers voorgesteld worden, hoewel de officiële WK-selectie 23 spelers zullen bevatten. Op de pagina van de Rode Duivels ontbreken dan ook enkele certitudes (denk maar aan doelman Mignolet) maar staat alvast een veelbesproken naam: die van Radja Nainggolan.

Radja Nainggolan is volgens Panini dus een zekerheid voor het WK. Bondscoach Roberto Martinez laat nochtans niet in zijn kaarten kijken voor de definitieve WK-selectie en Nainggolan werd lange tijd gepasseerd. De middenvelder werd nu voor de oefeninterland van dinsdag tegen Saoedi-Arabië wel weer geselecteerd. De middenvelder van AS Roma, die dus op z’n zachtst gezegd een ietwat grillige relatie onderhoudt met Martinez, was ook voor de vorige interlands in november opgeroepen maar moest toen met een liesblessure verstek laten gaan. Nainggolan liet zich in tussentijd echter opnieuw naast het veld opmerken met beelden van een uit de hand gelopen nieuwjaarsfeest, maar wordt hier dus niet op afgerekend. Bovendien lijkt hij bij Roma weer naar zijn beste vorm toe te groeien. De bondscoach zal hem de komende dagen ongetwijfeld nauwlettend in de gaten houden, op én naast het veld...

Nog er zeker bij, hoewel ze zowel bij hun club als bij de nationale ploeg niet altijd op speelgelegenheid kunnen rekenen, zijn Youri Tielemans en Nacer Chadli.

De 18-koppige selectie van Panin: Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Thomas Meunier, Axel Witsel, Radja Nainggolan, Kevin De Bruyne, Marouane Fellaini, Youri Tielemans, Mousa Dembélé, Nacer Chadli, Eden Hazard, Yannick Carrasco, Dries Mertens, Michy Batshuayi en Romelu Lukaku.

De afwezigen

Met een selectie van 18 spelers lijkt Panini op zeker te willen spelen: liever een speler niet in het boek die toch meekan, dan een speler die in het stickerboek prijkt maar achteraf toch niet geselecteerd blijkt

Met Thibaut Courtois als enige doelman, is een evidentie. Maar Simon Mignolet mag dan wel tweede doelman zijn, ook hij mag op twee oren slapen voor een WK-selectie.

De opvallendste afwezigen zijn aanvallers Divock Origi en Christian Benteke (die ook nu al door Martinez werd gepasseerd), middenvelders Thorgan Hazard en Leander Dendoncker en verdedigers Laurent Ciman, Dedryck en Jason Denayer.

Het sparen kan beginnen

Panini brengt sinds het WK van 1970 stickeralbums op de markt. Voor elk van die voetballers heeft Panini een hele waslijst aan gegevens samengesteld, zoals hun rol in de ploeg, persoonlijke info en hun statistieken bij de nationale ploeg. Voorts is ook de ploegfoto en het logo van de landen beschikbaar.

In het album is er eveneens, zo laat Panini weten, plaats voorzien voor “voetballegendes die de wereldbekergeschiedenis gekleurd hebben”.