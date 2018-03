OVERZICHT. 11 weken, 17 schietpartijen: meer dan één schietpartij per week in Amerikaanse school

Een nieuwe week, een nieuwe schietpartij. Zo lijkt het wel in de VS. Dinsdag werd alweer geschoten in een Amerikaanse school. Dit keer gebeurde dat in Maryland. Het was al de 17e schietpartij in een school in de VS dit jaar.

De schietpartij in Maryland vond plaats in de Great Mills High School, in county St. Mary. Een jonge schutter was de school met een wapen binnengedrongen, rond 8.30 uur plaatselijke tijd. De school ging in lockdown. Een bewaker van de school kon de jongeman neerschieten, en uiteindelijk overleed die ook. Zelf had de schutter 2 leerlingen verwond. Zij werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

In vergelijking met andere, eerdere schietpartijen, was de balans van deze schietpartij minder zwaar. Maar zelfs als er ‘maar één dode en twee gewonden zijn’, laat zo’n schietpartij voor de hele school littekens achter.

In de VS is Great Mills High School lang niet de enige school die zo’n schietpartij met zich zal moeten meedragen. Alleen al dit jaar -we zijn 11 weken ver in 2018- werd er 17 keer geschoten in een school in Amerika waarbij er minstens één iemand gewond raakte of gedood werd. Gemiddeld is dat ‘anderhalve schietpartij’ per week. Of dus: wekelijks meer dan één schietpartij. Dat berekende Amerikaanse nieuwszender CNN. Ze spreken van een schietpartij als er sprake is van:

> minstens één persoon (exclusief de schutter) werd geraakt

> de schietpartij vond plaats op de terreinen van de school

> CNN neemt ook geweld met wapens als een gevolg van gevechten tussen bendes op in de lijst

> Ook wanneer er per ongeluk met een wapen wordt geschoten, werd dat in de lijst opgenomen, zolang er ook aan de eerste 2 voorwaarden werd voldaan.

Als CNN die parameters volgt, komen ze tot volgende schietpartijen:

Foto: cnn

20 MAART | LEXINGTON PARK, MARYLAND: Een gewapende student schoot in de Great Mills High School op 2 andere leerlingen voor hij zelf werd doodgeschoten door een bewaker van de school.

12 MAART | SEASIDE, CALIFORNIË: Een leerkracht heeft per ongeluk een wapen laten afgaan tijdens een les over veiligheid. Een student raakte gewond.

Foto: AFP

8 MAART | MOBILE, ALABAMA: Eén persoon moest naar het ziekenhuis gebracht worden na een schietpartij op een appartement op de campus van de Universiteit van South Alabama.

7 MAART | BIRMINGHAM, ALABAMA: Bij een incidentele schietpartij op de Huffman High School werd één student gedood en is een andere ernstig gewond geraakt.

7 MAART | JACKSON, MISSISSIPPI: Bij een schietincident in een slaapzaal van de Jackson State University is een student gewond geraakt. Hij was niet in levensgevaar.

2 MAART | MOUNT PLEASANT, MICHIGAN. In een slaapzaal op de campus van de Central Michigan University werden twee mensen doodgeschoten. De slachtoffers waren geen studenten. De politie denkt daarom dat het incident gerelateerd was aan huiselijk geweld.

27 FEBRUARI | NORFOLK, VIRGINIA. Een student werd in de Norfolk State University geraakt door een kogel vanuit een aangrenzende slaapzaal toen hij huiswerk aan het maken was. Hij raakte niet levensbedreigend gewond.

27 FEBRUARI | ITTA BENA, MISSISSIPPI: In een van de gebouwen van de Mississippi Valley State University werd een persoon neergeschoten. Volgens de politie ging het niet om een student.

24 FEBRUARI | SAVANNAH, GEORGIA: Op de campus van de Savannah State University werd een persoon neergeschoten. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij uiteindelijk overleed. Noch het slachtoffer, noch de schutter waren studenten.

Foto: AFP

14 FEBRUARI | PARKLAND, FLORIDA: Een 19-jarige ex-student drong met een semi-automatisch wapen de Marjory Stoneman Douglas High School binnen. Hij doodde er minstens 17 studenten. Nog steeds liggen er gewonde studenten in het ziekenhuis. De schutter, Nikolas Cruz, kon wegvluchten, maar werd nadien opgepakt.

9 FEBRUARI, NASHVILLE, TENNESSEE: Een student werd geraakt door 5 kogels op de parking van de Pearl-Cohn High School.

5 FEBRUARI, OXON HILL, MARYLAND: Op de parking van de Oxon Hill High werd een hogeschoolstudent neergeschoten. Twee tieners werden nadien opgepakt door de politie. De tieners zouden familie geweest zijn van het slachtoffer.

1 FEBRUARI | LOS ANGELES, CALIFORNIË: Een 15-jarige jongen was door een kogel geraakt in het hoofd, en een 15-jarig meisje in de pols op de Sal Castro Middle School. Ook twee andere studenten werden door kogels geraakt. De ‘dader’? Een 12-jarig meisje dat ‘onbedoeld’ een wapen had laten afgaan.

31 JANUARI | PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA: Een gevecht leidde tot een schietpartij op de parking van de Lincoln High School. Een 32-jarige man overleed aan zijn verwondingen.

Foto: AP

23 JANUARI | BENTON, KENTUCKY: Een 15-jarige student schoot 16 mensen neer op de Marshall County High School. Twee tieners overleden. De 15-jarige schutter wordt aangeklaagd voor moord en poging tot moord.

22 JANUARI | ITALY, TEXAS: Een scholier van 15 raakte gewond bij een schietpartij in Italy in Texas. De verdachte, ook een 15-jarige, kon snel worden opgepakt.

20 JANUARI | WINSTON SALEM, NORTH CAROLINA: Een football-speler van de Winston-Salem State University werd doodgeschoten tijdens een feestje op de campus van de Wake Forest University.