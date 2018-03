Uitvinder kan gruwelijke details van ‘duikbootmoord’ op journaliste zelf niet aan: “Het was verschrikkelijk”

Peter Madsen, de Deense wetenschapper die ervan beschuldigd wordt de Zweedse journaliste Kim Wall te hebben vermoord in zijn zelfgemaakte duikboot, heeft woensdag opnieuw onschuldig gepleit bij de hervatting van zijn proces na twee weken. Hij beschreef in de rechtbank hoe hij haar lichaam in stukken sneed. “Het was gruwelijk”, aldus Madsen.

Het was de vriend van de 30-jarige Kim Wall die op 10 augustus alarm sloeg omdat de journaliste niet naar huis was gekomen na een reportage. Eerder op de dag had zijn vriendin afgesproken met de excentrieke uitvinder Peter ‘Raket’ Madsen (46) om samen een eerste tocht te maken met zijn zelfgemaakte duikboot, de UC3 Nautillus.

Om 19 uur poseerden de twee nog samen voor een foto in de toren van de duikboot om vervolgens de haven van het Kopenhaagse schiereiland Refshaleøen te verlaten. Enkele uren later, om 2.30 uur ’s nachts, belde haar vriend de politie, waarna de Deense ordediensten meteen een zoekactie opstartten. Exact om 10.14 uur leverde dat resultaat op: de duikboot is gezonken in de Baai van Køge, pakweg 50 kilometer ten zuidwesten van Kopenhagen. Madsen kon ontkomen, van Kim Wall was er geen enkel spoor.

Ledematen

Na een maandenlange zoektocht werden eerst het torso en later ook het hoofd en de ledematen van Wall in het water gevonden. Madsen, de laatste persoon die de journaliste gezien heeft, wordt ervan beschuldigd Wall aan boord van zijn zelfgebouwde duikboot Nautilus om het leven te hebben gebracht en het lijk seksueel te hebben misbruikt.

Volgens Madsen stierf Wall door een ongeluk. Ze zou zijn gestikt nadat hij een reparatie wilde uitvoeren. De Deense uitvinder zou daarbij een compressor en twee motoren hebben opgestart en door een luik naar buiten zijn geklommen. Volgens Madsen slaagde hij er daarna niet in om het luik opnieuw te openen, waarschijnlijk omdat er zich in de boot een onderdruk had opgebouwd.

Onschuldig

Het proces tegen Madsen begon op 8 maart van dit jaar. Madsen werd in verdenking gesteld van moord, het onfatsoenlijk behandelen van een lijk en het in stukken snijden van het lichaam van de journaliste. De openbaar aanklager heeft een levenslange celstraf gevraagd.

Hij pleitte op 8 maart al onschuldig voor de moord op de vrouw, maar gaf wel toe haar lichaam in stukken te hebben gesneden. Woensdag, op de hervatting van het proces, vroeg de openbaar aanklager de wetenschapper of hij zijn pleidooi van de vorige procesdag wilde aanpassen. Daarop antwoordde de man opnieuw dat hij “niet schuldig” is.

In stukken gesneden

De 47-jarige wetenschapper hield woensdag voet bij stuk en gaf andermaal toe dat hij Walls lichaam in stukken heeft gesneden, maar ontkent nog steeds dat hij haar seksueel misbruikt heeft of gedood heeft. Hij stelde dat de vrouw in stukken snijden de enige manier was om haar uit de duikboot te krijgen. Waarom hij ook haar hoofd afhakte, kon de man niet verklaren.

“Het was een krankzinnige situatie”, aldus Madsen op het proces. “Ik heb alles gebruikt wat ik op de boot kon vinden om haar lichaam in stukken te snijden.” De wetenschapper toonde onder meer een schroevendraaier van een halve meter groot. Het ‘bewerken’ van het lijk deed hij in de badkamer van de duikboot. “Maar het is zo vreselijk dat ik er eigenlijk niets over wil vertellen. Ik kan alleen zeggen dat het verschrikkelijk was.”

Toch werden op het proces nog meer details gegeven: zo verzwaarde Madsen de ledematen en het hoofd van Wall door ze vast te binden aan metalen buizen met spanbandjes. “Die lagen toen al op de boot”, zei hij.

Messteken

“Er was geen erotisch of pervers motief”, zei hij aan de rechtbank, die hem vroeg naar de messteken op haar lichaam, onder meer op haar genitaliën. Hij had de vrouw na haar overlijden gestoken om te vermijden dat haar lichaamsdelen zouden komen bovendrijven door gassen die zich in het ontbindende lichaam zouden vormen.

Madsen maakt op het proces duidelijk dat zijn voornaamste zorg zijn duikboot was. “Ik wilde niet dat er sporen achterbleven op de Nautilus.” Dat zou de reden zijn waarom hij zich ontdeed van de lichaamsdelen. Waarom hij het ondergoed van de journaliste wel bijhield, wilde de openbaar aanklager weten. De suggestie dat hij dat bijhield als trofee, maakte Madsen erg kwaad.

Vreselijke filmpjes

De aanwezige journalisten op het proces verklaren ook dat er vreselijke animatiefilmpjes vertoond werden die op de laptop van Madsen gevonden werden. Erop is te zien hoe vrouwen de keel wordt overgesneden. De wetenschapper zou ernaar gekeken hebben voor hij op augustus met Wall afsprak. In één filmpje zie je zelfs iemands hoofd afgehakt worden.