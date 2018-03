Antwerp licht optie in contract Owusu, maar dat betekent niet dat hij er volgend jaar nog is

William Owusu (28) is een overlever. Elke transferperiode rijst er wel twijfel over zijn toekomst bij Antwerp, maar telkens blijft hij aan boord. Vandaag is hij zelfs de topschutter van de ploeg. Maar of hij volgend seizoen nog steeds op de Bosuil speelt? Niemand die het weet. “Ik moet altijd maar wachten, wachten, wachten.”

Op het eerste zicht leek het een positief bericht, vorige week in onze krant: Antwerp gaat de optie in het contract van William Owusu lichten waardoor de spits tot juni 2019 vastligt bij de club. Maar als we hem daar in Spanje over aanspreken, twijfelt Owusu of hij dat wel zo’n goed nieuws vindt. “Het is een ingewikkeld onderwerp”, zegt Owusu. “Het klopt dat de club de optie zal lichten en ik dus nog een jaar langer vast lig. Maar we zullen wel zien wat er in de zomer gebeurt.” Ondanks de gelichte optie is het dus nog niet zeker of Owusu volgend seizoen nog steeds bij Antwerp speelt.

Het is de steeds terugkerende onzekerheid over zijn toekomst waar de Ghanese spits het moeilijk mee heeft. De laatste drie jaar was er in elke transferperiode wel speculatie over een mogelijk vertrek. “Dat maakt het moeilijk. Ik moet altijd maar wachten, wachten en wachten. En op het laatste moment beslissen ze of ik al dan niet mag vertrekken. Het zou leuk zijn als er deze zomer wat sneller duidelijkheid is. Dat er iemand tijdig het initiatief neemt om te zeggen of ik moet blijven of mag vertrekken. Want de club is in het voordeel, hé. Zij kunnen mij houden tot er een vervanger is gevonden. Maar dan krijg je zo’n situatie als in augustus van vorig jaar. Dat ze eerst zeggen dat ik weg mag, maar als ik dan met een concrete club op de proppen kom moet ik plots blijven. En op drie dagen voor het einde van de transfermarkt mag ik toch weer weg. Maar dan is het moeilijk om een goede club te vinden, hé. Alle plaatsjes zijn dan al bezet.”

Ook in de vorige transferperiode kon Owusu vertrekken. “Er was concrete interesse vanuit Turkije en van twee of drie Belgische clubs. De club had toen een mooie transfersom kunnen krijgen, maar besliste om me niet te laten gaan omdat we nog kans maakten op Play-off 1.”

Het is niet zo dat Owusu per se weg wil bij Antwerp. Hij stuurt gewoon aan op een snelle beslissing. “Als de club vindt dat ik het team kan helpen, dan kunnen ze mij een langer contract geven. Vinden ze dat ik geen toekomst meer heb, dat ze het dan op tijd zeggen zodat ik een goed alternatief kan zoeken. Want het is niet makkelijk om altijd in twijfel te leven.”

Europees ticket

Maar voor hij zich echt met zijn toekomst gaat bezighouden, focust William Owusu in Spanje op de voorbereiding op Play-off 2. Al kwam hij wel twee dagen later toe dan zijn ploegmaats. “Ik had griep, maar iedereen bij ons thuis was ziek”, zegt Owusu. “Dus ik kon echt niet met de groep mee vertrekken. Nu voel ik me beter.” En dus kan hij zich helemaal concentreren op de voorbereiding op Play-off 2. “Dit trainingskamp was gepland in geval we Play-off 1 zouden spelen. Nu is het een beetje anders, maar we kunnen nog steeds een Europees ticket halen. Daar moeten we dan ook voor gaan. Het is niet gemakkelijk om de knop om te draaien, maar ik merk wel dat de focus op dat nieuwe doel er stilaan terug is.”