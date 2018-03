Rode Duivels houden het bij één bescheiden oefenpot maar andere interlands zijn veelbelovend met héél wat topaffiches

Volgende week dinsdag spelen de Rode Duivels hun oefenpot in het Koning Boudewijnstadion tegen WK-ganger Saudi-Arabië. Bondscoach Roberto Martinez ziet de match tegen de gemotiveerde Saudi’s als een goede maatstaf voor de groepswedstrijden tegen Tunesië en Panama op het WK. In tegenstelling tot België verkiezen de andere grote WK-landen dan weer om vooral tegen elkaar te spelen tijdens de interlandbreak. Een overzicht van de topaffiches.

Het begint vrijdag in de vooravond met gastland Rusland tegen Brazilië, daarna staan echter vier topduels gepland. Wat immers te denken van Argentinië-Italië, Duitsland-Spanje,Nederland-Engeland en Frankrijk-Colombia?

Vooral de oefeninterland van Oranje in Amsterdam is interessant. De komst van Engeland is immers meer dan een doekje voor het bloeden voor het niet-geplaatste Nederland. De Engelsen zorgen voor sfeer en brengen enkele wereldvedetten mee. Een gemotiveerd Oranje (dat kan toch niet anders?) kan onder debuterend bondscoach Ronald Koeman proberen zieltjes te winnen in een ongetwijfeld zinderende oefenpot. En interessant voor ons Belgen: Engeland is één van onze tegenstanders in de poulefase op het WK in Rusland. Maandag speelt Nederland dan weer tegen Europees kampioen Portugal.

Dinsdag is Frankrijk de volgende (zware) sparring partner van Rusland. Engeland neemt het dan op tegen topland Italië, Spanje ontvangt Argentinië en Duitsland kijkt Brazilië in de ogen.

Vrijdag 23 maart

Rusland-Brazilië (18u)

Argentinië-Italië (20u45)

Duitsland-Spanje (20u45)

Nederland-Engeland (20u45)

Portugal-Egypte (20u45)

Frankrijk-Colombia (21u)

Maandag 26 maart

Portugal-Nederland (20u30)

Dinsdag 27 maart

Rusland-Frankrijk (17u50)

Engeland-Italië (20u)

Spanje-Argentinië (20u)

Duitsland-Brazilië (20u45)