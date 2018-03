Communicatieverantwoordelijke Vaticaan stapt op na controverse

Dario Vigano, het hoofd van het communicatiedepartement van het Vaticaan, heeft woensdag zijn ontslag aangeboden. Hij wordt beschuldigd van het manipuleren van informatie in een pauselijke brief.

“In de laatste paar dagen is er veel polemiek geweest rond mijn werk”, aldus Vigano in een ontslagbrief naar paus Franciscus, die door het Vaticaan werd gepubliceerd. Hij laat weten te vertrekken om de hervorming van het communicatieapparaat van het Vaticaan die nu aan de gang is, niet “te vertragen, schade aan te brengen of zelfs te blokkeren”.

Paus Franciscus reageerde eveneens per brief op het ontslag. “Na lang te hebben nagedacht over uw vraag en met aandacht naar de motieven te hebben gekeken (...), respecteer ik uw beslissing en aanvaard ik, met enige moeite, uw ontslag.”

Brief

Foto: AP

Vigano publiceerde vorige week een brief in de media van de voormalige paus Benedictus XVI, waarin zijn opvolger Franciscus in een goed daglicht wordt gezet. Passages waarin Benedictus kritischer was over de huidige paus, werden echter weggehaald uit de brief.

In de eerste versie van de brief, die op 12 maart werd gepubliceerd, schreef Benedictus dat het fout was “om Franciscus enkel als een praktische man te zien die geen enkele bijzondere theologische of filosofische kennis heeft”. Die opmerking leek een steek naar de katholieke conservatieven die tegen de onorthodoxe stijl van de huidige paus zijn, en Benedictus zien als hun officieuze - en meer intellectueel autoritaire - leider.

Benedictus schreef echter ook dat hij geen tijd had gehad om een elf boeken lange studie te lezen over de theologie van Franciscus, die samen met de brief werd uitgebracht. Ook drukte hij zijn “verrassing” uit dat een Duitse theoloog die hem in het verleden had bekritiseerd, betrokken was bij die studie naar aanleiding van de vijfde verjaardag van paus Franciscus. Die laatste passages werden echter uit de brief geschrapt, en kwamen pas zaterdag weer naar boven.