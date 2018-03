Twee gewonden na zwaar verkeersongeval, één vrouw kritiek

Ninove / Galmaarden - Bij een zwaar verkeersongeval met een wagen en een vrachtwagen in Vollezele bij het Vlaams-Brabantse Galmaarden zijn twee zwaargewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand.

Het ongeval gebeurde woensdagvoormiddag op de Ninoofsesteenweg in Vollezele, vlakbij de grens met het Oost-Vlaamse Denderwindeke bij Ninove. Om een nog onduidelijke reden knalden een wagen en een vrachtwagen op elkaar. De personenwagen ging daarna over de kop. De balans is zwaar: twee gewonden. Eén vrouw - de bestuurder van de auto - verkeert in kritieke toestand. Haar passagier raakte zwaargewond. De bestuurder van de vrachtwagen is in shock.

Mogelijk werd het ongeval veroorzaakt na een inhaalmanoeuvre. Een verkeerskundige van het parket komt ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken.