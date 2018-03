Na de gemiste transfer: de comeback van Lior Refaelov: “Leko heeft een plan met mij”

“Met wie heb je een interview? Rafa? Aha! Hij wordt in Play-off 1 een van onze matchwinnaars.” Je zou niet meteen verwachten dat deze quote uit de mond van de trainer komt die Lior Refaelov dit kalenderjaar nog maar 42 speel­minuten schonk. Maar kijk, na een paar gesprekken is het geloof van Ivan Leko in Clubs langst dienende speler hersteld. En omgekeerd. Een ­gesprek met een wannabe comebackkid van 31.

27 maart 2017. Dat was de laatste keer dat we uitgebreid samenzaten met Refaelov voor een interview. Een interview dat overigens nooit is verschenen. Actuele ontwikkelingen en plaatsgebrek in volle PO1 ...