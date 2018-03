COMMENTAAR. Leander Dendoncker rijdt van de ene in de andere tunnel

Is hij werkelijk zo goed als hij vorig seizoen speelde? ­Leander Dendoncker is in elk geval niet zo matig als het ­niveau dat hij dit seizoen haalt. De 22-jarige speler van Anderlecht heeft in deze voetbaljaargang vooral met zichzelf ge­worsteld. Het leek erop dat hem dat zijn plaats in de WK-selectie zou kunnen kosten. Bondscoach Roberto Martinez had hem na Nieuwjaar graag in minstens de helft van de wedstrijden bij Anderlecht zien uitblinken, maar dat is Dendoncker niet gelukt. Toch behoudt Martinez vertrouwen in hem.