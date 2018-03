Dit beeld gaat de wereld rond: “Ik moest er gewoon een foto van nemen”

Zes tot acht uur had Jahan Taab (25) erover gedaan om vanuit haar geboortedorp Hosto in Nilli te geraken. De moeder van drie was vastbesloten om het toelatingsexamen Sociale Wetenschappen aan de Nasirkhosraw Higher Education Institute af te leggen, zelfs al moest ze daarvoor haar twee maanden oude baby meenemen.

Samen met tientallen anderen legde ze het examen af, toen haar baby plots begon te huilen. Geen probleem, dacht Taab, en ze zette zich op de grond met haar kindje in haar armen. Terwijl ze de baby troost en eten geeft, legt ze het examen gewoon verder af.

Yahya Erfan, een docent die oplette tijdens het examen, zag het gebeuren. De foto’s die hij ervan maakte gingen in geen tijd viraal op sociale media. Massa’s mensen delen ze, met lovende woorden voor de moeder die doorzettingsvermogen toont waar iedereen jaloers op mag zijn.

Inspiring photo from social media: this mother is taking university entrance exam while taking care of her child, in Daikundi. Afghan women are unstoppable. pic.twitter.com/lus0eeuH48