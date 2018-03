Herkent u deze topactrice, die hoofdrol speelt in film over Judy Garland?

Kijk nog eens goed naar bovenstaande foto. Herkent u haar? U zegt: Judy Garland. Dat klopt niet helemaal. Straks komt een film over het leven van actrice/zangeres in de bioscoop, en de hoofdrol wordt gespeeld door een actrice die u zeker kent, maar onherkenbaar is...

“The Wizard of Oz”. Natuurlijk. Daarvan is Judy Garland het meest bekend. Eigenlijk heette ze Frances Gumm. Ze was twee toen haar vader haar al meenam op het podium. Vader zong. Frances danste. Daarna ging ze samen met haar zusje Mary Jane optreden, als The Gumm Sisters. Maar de manager vond dat dat niet goed bekte en veranderde hun naam in Garland. Toen Frances solo ging veranderde ze ook haar voornaam in Judy.

Foto: BELGAIMAGE

July Garland geraakte op de loonlijst van filmproducent MGM. Eerst kreeg ze wat niemendalletjes van bijrollen. Maar in 1939 brak ze helemaal door met “The Wizzard of Oz”. Ze werd in één keer een wereldster.

Bridget Jones

Garland speelde de ene musical na de andere. Ook op emotioneel vlak viel alles mee. Ze trouwde en kreeg een dochter. Liza. Dé Liza Minnelli. Maar de combinatie van films en optredens begon zijn tol te eisen. Judy Garland slikte steeds meer amfetamines en kreeg zo een leverontsteking.

Over die jaren gaat de biopic “Judy”. Met in de hoofdrol: Renee Zellweger. Jawel, die van de Bridget Jones-films. De opnames - grotendeels in Londen - zijn bijna achter de rug. Zopas zijn de eerste foto’s vrijgegeven. Iedereen heeft dezelfde reactie: hein? is dat Renee Zellweger? Ja dus. Ze zal nog meer verrassen want in de film zingt Zze zelf. Afwachten hoe haar versie van “Somewhere over the rainbow” klinkt.

Er is nog geen releasedatum voor de film bekendgemaakt.